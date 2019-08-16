وزير العدل يشرف على حفل تكريم أبناء موظفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح بمناسبة يوم العلم

Vendredi 16 Août 2019



باب نات

- أشرف بعد ظهر اليوم وزير العدل السيد محمد كريم الجموسي على افتتاح فعاليات حفل تكريم أبناء موظفي الإدارة العامة للسجون والإصلاح بمناسبة يوم العلم، بحضور عدد من سامي إطارات وزارة العدل و المدير العام للسجون والإصلاح و عدد هام من إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح، مرفوقين بأبنائهم وعائلاتهم .و بعد تهنئة الناجحين بنجاحهم وتفوقهم خلال السنة الدراسية المنتهية، أكد وزير العدل على ضرورة مواصلة التميز ومزيد المثابرة والتفاني في التسلّح بالعلم والارتقاء إلى أعلى مراتب المعرفة، باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرفع وطننا إلى أعلى المستويات و يضمن دوام التقدم والازدهار له، مثمّنا التضحيات الكبرى التي ما فتئ يقدّمها منتسبو سلك السجون والإصلاح للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها على أكثر من صعيد .