الكرامة القابضة تفتح باب التفويت في حصص الدولة في 4 شركات تعمل في مجال تسمين التونة الحمراء وتعليب الفواكه

Mercredi 14 Août 2019



وات

- أعلنت الكرامة القابضة ، مؤخرا، عن طرح طلب انتقاء أولي للتفويت في الحصص المملوكة للدولة التونسية في 4 شركات مصادرة تعمل في قطاعات صيد وتسمين أسماك التونة الحمراء وتعليب الفواكة والخضر .وورد الطلب المتعلق بشركي المتوسطية للصيد و شركة مراد الطرابلسي " أس أم تي " العامليتن في مجال صيد وتسمين اسماك التونة الحمراء والمملوكتان بالكامل للدولة التونسية ، منفصلا، عن الطلب المتعلق بالتفويت في شركتي "فريقو كنفور" ( التكييف المريح) التي تمتلك الدولة 75 بالمائة من راس مالها و " فريقو كنفور إكسبور" (التكييف المريح للتصدير ) المملوكة بالكامل للدولة .ودعت الكرامة القابضة ، وفق بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، المستثمرين الراغبين في المشاركة في العرض الى سحب ملفات الترشح بداية ، من يوم الاربعاء 14 سبتمبر 2019 بالنسبة الى شركتي التونة و 22 أوت 2019 بالنسبة الى شركتي تعليب الفواكة على ان يتم ايداع المطالب في أجل اقصاه 20 سبتمبر 2019 .ويبلغ راس مال "المتوسطية للصيد" التي تأسست سنة 2001 نحو 20 الف دينار وتمتلك سفينتين لصيد التونة الحمراء وبلغت حصتها من التونة 114 طن سنة 2019 في حين تقوم شركة مراد الطرابلسي "اس ام تي" منذ سنة 2003 تاريخ تاسيسها براس مال في حدود 60 الف دينار بتسمين التونة (500 الف طن سنة 2019).وتعمل شركة "التكييف المريح" منذ سنة 2001 بمنطقة العامرة (صفاقس) في مجال تعليب الفواكه والخضر وتمتلك زهاء 32 غرفة تبريد بقدرة 3500 طن في حين تعمل التكييف المريح للتصدير منذ سنة 2007 بتعليب الفواكة وخاصة التمور وتصديرها.