بنزرت: إسقاط قائمتين من مجموع 44 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات التنشريعية

Mardi 06 Août 2019



وات

- أسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ببنزرت قائمتين من مجموع 44 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة وهي قائمة "حزب حركة شباب تونس الوطني"، والقائمة المستقلة "الاتحاد الوطني للمستقلين"، وفق ما أكد مصدر من الهيئة.واوضح المصدر ذاته ان عملية تعليق القائمات الانتخابية بمقر الهيئة الفرعية سيتم صباح اليوم على ان تمكن القائمتان اللتان تم إسقاطهما من فرصة الطعن في هذا القرار لدى المحاكم كما ينص على ذلك القانون الانتخابي .يشار إلى ان القائمات الانتخابية التي تم البت ايجابا في سجلاتها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت تتوزع بين حزبية وعددها 20 ومستقلة وعددها 19 ، و3 إئتلافية.