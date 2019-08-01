العباسي: تحسّن تدريجي في سعر الدينار واستقرار نسبة التضخّم

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس غرّة أوت 2019 بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.وأفاد مروان العباسي أنّه سلّم رئيس الجمهورية التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2018 الذي تضمّن حوصلة شاملة للمعطيات والأرقام الأساسية المتصّلة بالوضع الاقتصادي والمالي وبالنجاحات والصعوبات التي شهدها.وأضاف محافظ البنك المركزي أنّه بالرغم من صعوبات الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية وتواصل الإشكالات المتعلقة بعجز كلّ من الميزان التجاري وميزان الدفوعات، فقد تمّ تسجيل تحسّن تدريجي في سعر الدينار واستقرار نسبة التضخّم.وجدّد مروان العباسي الدعوة للفاعلين الاقتصاديين لمزيد تظافر الجهود والعمل على رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية لتطوير نسبة النموّ في بلادنا.