نقل رئيس الجمهورية للمستشفى العسكري

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - تم مساء يوم الأربعاء 24 جويلية 2019، نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للمستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له بحسب ما أفادت به كل من موزاييك وشمس أف أم .
وكان رئيس الجمهورية قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين .
وكان رئيس الجمهورية قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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