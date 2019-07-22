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نابل: مداهمة مصنع طماطم بدار علوش و حجز 40 ألف علبة طماطم فاسدة

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد 21 جويلية 2019 من ضبط كميات هامة من علب معجون الطماطم منتهية الصلوحية بأحد مصانع التحويل بمنطقة دار علوش بولاية نابل يتم إعادة تعبئتها و خلطها و تغيير تاريخ صلوحيتها.

و كشفت الادارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية أن جهازها الرقابي داهم ليلة أمس رفقة أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل المصنع المذكور بعد استكمال أعمال البحث و التحري ليتم ضبطه متلبسا و هو بصدد تفريغ علب الطماطم منتهية الصلوحية و اعادة تعبئتها و خلطها مع عبوات الطماطم المحولة حديثا خلال الموسم الحالي.


و طبقا لبيانات الجرد النهائي بلغ مجموع علب الطماطم منتهية الصلوحية نحو 40 ألف علبة بأوزان و علامات مختلفة سارعت فرق المراقبة الى حجزها و أخذ العينات المستوجبة مع استصدار الأذون القانونية لاتلاف كامل الكميات.

  
  
     
  
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