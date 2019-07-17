إئتلاف قادرون .. ملتزمون بالإتحاد الديمقراطي الاجتماعي ومنكبون على تكوين القائمات المشتركة مع مكوّناته

Mercredi 17 Juillet 2019
وات - أكّد إئتلاف قادرون أحد مكوّنات الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي أنّه لا يزال ملتزما بالإتحاد ويعمل مع شركائه على تقديم قائمات موحّدة في كلّ الدوائر الانتخابية تكون بديلا جدّيا ومقنعا خلال الانتخابات المقبلة .
وأشار الإئتلاف في بيان اصدره اليوم إلى أنّ قرار الدخول في الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي قائم وإنّ تقديم القائمات الإنتخابية للإستحقاقات القادمة هو موكول لممثله الذي له بصفة حصريّة حق استعمال اسم قادرون المسجّل طبق القانون.
ولفت إلى أنّ مناضلي قادرون بمختلف الدوائر سواء في تونس أو في الخارج منكبّون على تكوين القائمات المشتركة بمعية كلّ مكونات الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي وفي تمام الإنفتاح على الكفاءات المستقلّة.
يذكر أنّ أخبارا راجت مؤخّرا حول انسحاب ائتلاف قادرون من الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي.
يشار الى انّ الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي الذي تم بعثه مؤخرا يجمع إئتلاف "قادرون" وأحزاب كل من المسار الديمقراطي الإجتماعي والجمهوري وحركة تونس إلى الأمام وحركة الديمقراطيين الإجتماعيين.
وأشار الإئتلاف في بيان اصدره اليوم إلى أنّ قرار الدخول في الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي قائم وإنّ تقديم القائمات الإنتخابية للإستحقاقات القادمة هو موكول لممثله الذي له بصفة حصريّة حق استعمال اسم قادرون المسجّل طبق القانون.
ولفت إلى أنّ مناضلي قادرون بمختلف الدوائر سواء في تونس أو في الخارج منكبّون على تكوين القائمات المشتركة بمعية كلّ مكونات الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي وفي تمام الإنفتاح على الكفاءات المستقلّة.
يذكر أنّ أخبارا راجت مؤخّرا حول انسحاب ائتلاف قادرون من الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي.
يشار الى انّ الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي الذي تم بعثه مؤخرا يجمع إئتلاف "قادرون" وأحزاب كل من المسار الديمقراطي الإجتماعي والجمهوري وحركة تونس إلى الأمام وحركة الديمقراطيين الإجتماعيين.
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|Quarts de Finale
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|Benin
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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