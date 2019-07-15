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سليانة: القبض على امرأة محكومة بــ150 سنة سجنا بمعتمدية بوعرادة

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - تمكنت اليوم الاثنين فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني التابعة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، من القبض على امرأة في العقد الرابع أصيلة ولاية تونس محكومة ب 150 سنة سجنا من أجل التحيل و التدليس و اصدار صكوك دون رصيد، وفق ما أكده مصدر من الحرس الوطني لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته، أن فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني تمكنت من القبض على هذه المرأة متلبسة وهي بصدد التحيل على صاحب فضاء تجاري بمعتمدية بوعرادة.


وأوضح أن المتهمة مفتش عنها من قبل الوحدات الأمنية بكل من ولايات سليانة و تونس و زغوان ونابل، مبرزا انه وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بها و لا تزال الابحاث جارية.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
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