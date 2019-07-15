اكثر من 23 الف شخص انتفعوا بمنظومة محو الامية بتونس خلال السنة الدراسية 2018/2019

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- افاد مدير محو الامية وتعليم الكبار، هشام بن عبدة، الاثنين، ان 23,480 الف شخص، قد استفادوا من منظومة محور الامية بتونس خلال السنة الدارسية 2018/2019، اي بارتفاع بنسبة 6,16 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية السابقة.واضاف بن عبدة في تصريح ل(وات) ان نسبة النساء المشاركات في برنامج محو الامية تقدر ب 80 بالمائة (18 الف و717) ربعهن (4703) ينتمين الى المناطق الريفية.وقال بن عبدة ان تزايد عدد المستفدين من برنامج محو الامية يرجع اساسا الى تحسن مؤشر الاستقطاب الهادف الى تطوير القطاع على المستوى الهيكلي والتشريعي مشيرا الى ان برنامجا خصوصيا تم اقراره، خلال الفترة السابقة، يرمي الى تسريع نسق محو الامية بالشمال الغربي والوسط الغربي، اضافة الى إرساء مجموعة من الشراكات النوعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وإحداث مراكز نموذجية بالجهات.وبين ان عدد الممتحنين في شهادة التربية الاجتماعية لدورة جوان 2019 قد بلغ 7992 مشاركا، نجح منهم 7124 شخص اي بنسبة 90 بالمائة 2030 منهم في المناطق الريفية.وأوضح بن عبدة انه يتم اسناد هذه الشهادة الى كل الدارسين الذين قضوا سنتين في برامج محو الامية وتسمى السنة الاولى اساس والسنة ثانية تكميل، والتي تسمح بمزاولة مرحلة المتابعة وهي مرحلة يتم فيها التعهد بمكتسبات الدراسة وتثمينها والتشجيع على الإنتاج، في اطار مقاربة ادماجية تجمع بين القراءة والكتابة والمهارات الحياتية بغاية ادماج الدارسين في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وترمي شهادة التربية الاجتماعية حسب المتحدث الى انماء التعلم الذاتي للدارسين من خلال الدخول في المهارات الحياتية وضمان جانب التدريب والتكوين المهني والفلاحي.ويؤمن حصص التدريس ببرنامج محو الامية وتعليم الكبار نحو 1149 مدرسا منهم 116 معلم تربية اجتماعية وذلك ب969 مركزا.