جون أفريك : الشاهد ناقش مع السبسي مسألة ''الشغور الوقتي للسلطة'' و رئيس الجمهورية رفض لهذا السبب

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

Tunisie : quand le président Essebsi refuse de négocier la vacance proposée par Youssef Chahed

- طارق عمراني - نشر موقع مجلة جون أفريك الفرنسية مقالا تحت عنوانأشار فيه و أنه حسب مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية التونسية فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أراد التفاوض مع الباجي قايد السبسي حول "الشغور الوقتي للسلطة" و ذلك خلال زيارته له بعد الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها أواخر شهر جوان .و أضاف المقال أن رئيس الجمهورية قد رفض التنازل اللا مشروط عن السلطة و الذهاب نحو تفعيل "الشغور الوقتي "و لم يذكر المقال طبيعة الشروط التي وضعها الباجي قايد السبسي .يذكر أن الدستور التونسي يقضي بتولي رئيس الحكومة منصب رئيس الجمهورية في حالة حدوث شغور وقتي في السلطة.