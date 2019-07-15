جون أفريك : الشاهد ناقش مع السبسي مسألة ''الشغور الوقتي للسلطة'' و رئيس الجمهورية رفض لهذا السبب

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة جون أفريك الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : quand le président Essebsi refuse de négocier la vacance proposée par Youssef Chahed
أشار فيه و أنه حسب مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية التونسية فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أراد التفاوض مع الباجي قايد السبسي حول "الشغور الوقتي للسلطة" و ذلك خلال زيارته له بعد الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها أواخر شهر جوان .
و أضاف المقال أن رئيس الجمهورية قد رفض التنازل اللا مشروط عن السلطة و الذهاب نحو تفعيل "الشغور الوقتي "
و لم يذكر المقال طبيعة الشروط التي وضعها الباجي قايد السبسي .
يذكر أن الدستور التونسي يقضي بتولي رئيس الحكومة منصب رئيس الجمهورية في حالة حدوث شغور وقتي في السلطة.
أشار فيه و أنه حسب مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية التونسية فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أراد التفاوض مع الباجي قايد السبسي حول "الشغور الوقتي للسلطة" و ذلك خلال زيارته له بعد الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها أواخر شهر جوان .
و أضاف المقال أن رئيس الجمهورية قد رفض التنازل اللا مشروط عن السلطة و الذهاب نحو تفعيل "الشغور الوقتي "
و لم يذكر المقال طبيعة الشروط التي وضعها الباجي قايد السبسي .
يذكر أن الدستور التونسي يقضي بتولي رئيس الحكومة منصب رئيس الجمهورية في حالة حدوث شغور وقتي في السلطة.
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Par:AlHawa (Turkey )
Sur: ''رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي'' (أستاذة القانون سلسبيل القليبي)