بنزرت: استئناف قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لنشاطه نهاية الأسبوع الجاري

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أعلن المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الثلاثاء، عن استئناف قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لنشاطه مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح السعيداني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه وعلى إثر حل الاشكاليات المتعلقة بهذا القسم والتي حالت دون ممارسته لنشاطه لمدة تناهز الـ5 سنوات تقريبا، يعود قسم الطب الشرعي لوظيفته المعتادة، حيث سيشرف عليه طبيبين مختصين في المجال، رفقة مجموعة من الاطارات شبه الطبية والادارية.
ومن جانب آخر، أكد المدير الجهوي للصحة، انطلاق عملية نقل قسم طب الرضع والولدان من قسم التوليد الى فضاء مهيئ للغرض بالطابق الثاني من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، على ان يتم الاخلاء النهائي لبقية القسم الاسبوع المقبل، وذلك من أجل تمكين المقاولات المكلفة بمشروع تهيئة وتجديد هذا القسم من إنجاز الأشغال اللازمة بأريحية وبنجاعة اكبر وتفاديا لتعريض حياة المرضى والولدان لأي خطر ممكن.
وأوضح السعيداني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه وعلى إثر حل الاشكاليات المتعلقة بهذا القسم والتي حالت دون ممارسته لنشاطه لمدة تناهز الـ5 سنوات تقريبا، يعود قسم الطب الشرعي لوظيفته المعتادة، حيث سيشرف عليه طبيبين مختصين في المجال، رفقة مجموعة من الاطارات شبه الطبية والادارية.
ومن جانب آخر، أكد المدير الجهوي للصحة، انطلاق عملية نقل قسم طب الرضع والولدان من قسم التوليد الى فضاء مهيئ للغرض بالطابق الثاني من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، على ان يتم الاخلاء النهائي لبقية القسم الاسبوع المقبل، وذلك من أجل تمكين المقاولات المكلفة بمشروع تهيئة وتجديد هذا القسم من إنجاز الأشغال اللازمة بأريحية وبنجاعة اكبر وتفاديا لتعريض حياة المرضى والولدان لأي خطر ممكن.
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Par:kerker (France )
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