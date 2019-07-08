المنستير: افتتاح المنتدى الوطني للتوجيه والمهن يوم 15جويلية بقصر العلوم في المنستير

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- تنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية من 15 جويلية الجاري إلى 23 جويلية الجاري أيّاما إعلامية حول التوجيه الجامعي تفتتح يوم 15 جويلية الجاري بتنظيم المنتدى الوطني للتوجيه والمهن بقصر العلوم بالمنستير يتواصل يومين بمشاركة 59 من ممثلي الجامعات التونسية والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وفق ما ذكره لمراسلة (وات) صالح نصر المدير العام لقصر العلوم بالمنستير.وتتمحور المحاضرات خلال اليوم الأوّل لهذا المنتدى حول جديد التوجيه الجامعي، والعلوم الطبية والشبه طبية، والدراسات الهندسية والتكنولوجية، والعلوم القانونية في حين يخصص اليوم الثاني للتطرق إلى المستجدات في مجال التوجيه الجامعي في العلوم الإنسانية والآداب والتعليم العالي الفلاحي، والاقتصاد والتصرّف، والفنون والحرف، والاستماع إلى قصص نجاح واستعراض الخدمات التي يقدمها مركز المهن وإشهاد الكفاءات.وينتظم ذات المنتدى في مدينة العلوم بتونس العاصمة أيام 18 و19 و20 جويلية الجاري بمشاركة 87 من ممثلي 12 جامعة والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ثم في المعهد العالي للغات بقابس يومي 22 و23 جويلية الجاري بمشاركة 50 من ممثلي الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية حسب ذات المصدر.وعقدت لجنة وطنية اجتماعا لها يوم 27 جوان 2019 بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير ضمن الإعداد لتنظيم هذا الملتقى الذي سيشارك فيه مستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي مع عدد من التلاميذ، حسب ما ذكره المنجي سليم المندوب الجهوي للتربية لمراسلة (وات).وتتسلم المندوبيات الجهوية للتربية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل التوجيه الجامعي لكلّ الناجحين في الباكالوريا يومي الإثنين والثلاثاء 15 و16 جويلية الجاري على أن تتولى إدارات المعاهد توزيعه على كلّ الناجحين في الباكالوريا.وتضع الإدارة العامة للشؤون الطالبية عبر الموقع www.orientation.tn البيانات الخاصة بكلّ ناجح وناجحة في امتحان الباكالوريا يوم الخميس 18 جويلية الجاري بداية من منتصف النهار للاطلاع عليها والتدخل لإصلاح الأخطاء ان وجدت بالمعطيات الشخصية وذلك عبر رابط "اصلاح المعطيات الشخصية" المدرج في هذا الموقع.