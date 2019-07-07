المنستير: ''تصحيح المسار المهني لطبيب الأسنان التونسي'' شعار يوم تكويني نقابي

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- تحت شعار " تصحيح المسار المهني لطبيب الأسنان التونسي مطلب لا رجعة فيه" نظّم اليوم في المنستير المكتب الجهوي بالساحل لنقابة أطباء أسنان تونس يوما تكوينيا علميا ونقابيا وفق ما ذكره الدكتور سامي رابح الناطق الرسمي لنقابة أطباء أسنان تونس.وأوضح في تصريحه لمراسلة (وات) أنّهم يشتغلون منذ مدّة على تصحيح المسار المهني لطبيب الأسنان التونسي وعلى العديد من الملفات المهنية والاجتماعية وعلى الوضعية الاقتصادية لطبيب الأسنان في القطاعين العام والخاص علاوة على تشغيل أطباء الأسنان المتخرجين والعاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 900 طبيب وطبيبة أسنان باعتبار أنّ الانتدابات صلب وزارة الصحة ضعيفة جدّا مقارنة بعدد خريجي كلية طب الأسنان بالمنستير سنويا.وأضاف أنهم يطالبون سلطة الإشراف بإيجاد حلّ للإشكالية الديمغرافية في قطاع طب الأسنان وهو قطاع حسّاس مقدّرا أنّ " لنا حاليا ما يكفي من عدد أطباء الأسنان وأنّه لابّد من الاهتمام بكلية طب الأسنان بالمنستير ودعمها بالمعدات والوسائل البيداغوجية لتسهيل عملية الدّراسة بالنسبة إلى الطلبة وتكوينهم".ويطالبون سلطة الإشراف التسريع في المصادقة على تكوين تعاونية لأطباء الأسنان التي تمر منذ سنة ونصف عبر مراحل التأسيس والتكوين وحاليا الملفّ موجود في رئاسة الحكومة إذ صادقت عليه كلّ من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.وطرحوا على طاولة الحوار مع رئاسة الحكومة تغيير تصنيف طبيب الأسنان في وزارة الصحة الذي يقع تصنيفه في القطاع الموازي للطبي وهي إشكالية إدارية بحتة يريدون إصلاحها.وبشأن محاور المحاضرات العلمية، أفاد أنّها تركزت على المستجدات في مجال بدائل الأسنان الثابتة على غرار اختيار لون الأسنان للمحافظة على أعلى مستوى في الجمالية، والمستجدات في لصق القشور الخزفية على الأسنان والتي أصبحت موضة في العالم.وتأسّست نقابة أسنان تونس سنة 2016 وتشمل أطباء الأسنان من القطاعين العام والخاص والأساتذة الجامعيين والمتقاعدين والمتخرجين الجدد حسب ذات المصدر.