Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - Akbala saki aalaina  

انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج ''السيزيام''

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - انطلقت ابتداء من اليوم الأحد عملية التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2019 وأعلنت وزارة التربية انه يمكن للمترشحين لمناظرة "السيزيام" الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم 7 جويلية 2019 على الساعة 10 صباحا وذلك ببعث ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة وذكرت بان رقم التسجيل ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه الى المترشح.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة المناظرة (القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المدارس الاعدادية النموذجية) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقرر ليوم 12 جويلية 2019 وأوضحت الوزارة انها توفر خدمة نشر نتائج هذه المناظرة بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال وذلك بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 950 مليم.


  
  
     
  
cadre-e9e95ffb4537f153d289024ccc67ab18-2019-07-07 20:09:32






0 de 0 commentaires pour l'article 185313



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الأحد 07 جويلية 2019 | 4 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:06 03:12
31°
 31° % 58 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2640°-3143°-2635°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    13631,8

  • (5 juill)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,25706 DT        1$ =2,88300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juill)   1377,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562531156|185313 619|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires