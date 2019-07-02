اضطراب وانقطاع للماء الصالح للشراب ليلة الأربعاء بمعتمدية سكرة

Mardi 02 Juillet 2019
وات - تعتزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه القيام بأشغال ربط على القناة الرئيسية لتوزيع مياه الشرب للشرب المزوّدة لبعض المناطق بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة مما سينجرّ عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بداية من الساعة التاسعة ليلا من يوم الأربعاء 03 جويلية 2019، وفق بلاغ أصدرته الشركة، الثلاثاء.
وتتعلق هذه المناطق وفق المصدر :
شارع مصطفى محسن من مفترق جامع الروضة إلى مدخل نهج قربة والأنهج المتفرعة عنه.
شارع جامع الروضة في اتجاه سيدي سفيان والأنهج المتفرعة عنه.
منطقة سيدي سفيان.
شارع البساتين والأنهج المتفرعة عنه.
منطقة شطرانة 1 بداية من شارع جودة الحياة إلى غاية نهج النمر.
ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 04 جويلية 2019.
وتتعلق هذه المناطق وفق المصدر :
شارع مصطفى محسن من مفترق جامع الروضة إلى مدخل نهج قربة والأنهج المتفرعة عنه.
شارع جامع الروضة في اتجاه سيدي سفيان والأنهج المتفرعة عنه.
منطقة سيدي سفيان.
شارع البساتين والأنهج المتفرعة عنه.
منطقة شطرانة 1 بداية من شارع جودة الحياة إلى غاية نهج النمر.
ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 04 جويلية 2019.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة