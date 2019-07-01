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سيدي بوسعيد تحتضن الدورة الثامنة للقاء الدولي للطلبة الرسامين من 10 إلى 14 جويلية

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - ينظم ديوان الخدمات الجامعية للشمال ،من 10 إلى 14 جويلية الجاري، وبالتعاون مع المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية الدورة الثامنة للقاء الدولي للطلبة الرسامين تحت شعار "مرايا وزخارف" بضاحية سيدي بوسعيد .

ويشارك في هذه الدورة، وفق بلاغ صادر اليوم عن الديوان، أكثر من 150 طالبا وطالبة من كافة المؤسسات الجامعية للفنون الجميلة و الحرف ومؤسسات الخدمات التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، إضافة إلى مشاركة الطلبة الأجانب من حوالي 10 دول منها الجزائر وفلسطين والمغرب وغينيا ونيجيريا والسينغال والسودان.
ويجمع هذا اللقاء، بين العمل الميداني الأكاديمي من خلال خمس ورشات ينشطها أساتذة جامعيون ومختصون في المجال ،وهي الرسم التجريدي و الرسم التشخيصي والفسيفساء والتصوير الفوتوغرافي، وبين الترفيه من خلال زيارات سياحية تعرف بالموروث الثقافي الفني التونسي.

وأشار البلاغ إلى أنه يقام على هامش هذه الدورة معرض لمخرجات الدورة السابقة و آخر للوحات الفنان التشكيلي "علي الزنايدي".

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal (0-3)
    20:00: Tanzanie - Algérie (0-3)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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