الصالون الدولي للدراسة بالخارج ينتظم يومي 6 و7 جويلية المقبل بتونس العاصمة

Lundi 24 Juin 2019



وات

- تحتضن تونس العاصمة يومي 6 و7 جويلية 2019 الصالون الدولي للدراسة بالخارج، الذي يستهدف الناجحين الجدد في الباكالوريا وخريجي الجامعات الباحثين عن فرص لاتمام دراستهم الجامعية بالخارج.ويوفر الصالون، الذي تنظمه مؤسسة "ساكسيس وورد ستاديز" للسنة الثالثة على التوالي، فرصة للطلبة والتلاميذ والأولياء للالتقاء بممثلي الجامعات العالمية والاطلاع على برامجها الدراسية والخدمات المتعلقة بشروط القبول الجامعي ونفقات الدراسة والسكن والاعاشة.وينتظر أن يشارك في هذا الصالون عدد من الجامعات العالمية والكليات ومدراس اللغات اضافة الى مسؤولين في التوجيه الجامعي من عديد الدول ومنها كندا وألمانيا وفرنسا واسبانيا ورومانيا وروسيا وتركيا وماليزيا، وفق ما أعلنته مديرة الصالون ريم الشايب في تصريح ل-(وات)، مشيرة الى أن حوالي 15 مؤسسة جامعية بهذه البلدان أكدت مشاركتها في الصالون.ويتمثل جديد هذه الدورة في عرض امتيازات خاصة موجهة للمشاركين وذلك يتمكينهم من منح دراسية وتخفيضات على الرسوم الدراسية تتراوح بين 50 بالمائة و100 بالمائة للطلبة المتميزين، وفق مؤسسة "ساكسيس وورد ستاديز" الناشطة في مجال الوساطة للدراسة بالخارج.