Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Ya Jaret 9albi  

العرض الاول لفيلم ''أحمد التليلي ذاكرة الديمقراطية'' للمنتج شاكر بوعجيلة

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - يقدم الاعلامي والمنتج شاكر بوعجلية غدا الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا، بقاعة الطاهر شريعة، بمدينة الثقافة بتونس، العرض الاول لفلمه "أحمد التليلي ذاكرة الديمقراطية" إخراج عبد الله شامخ.

وجاء فى ورقة تقديمية لهذا العمل، انه يحاول من خلاله "توثيق مسيرة احمد التليلي، الزعيم الوطني والمناضل الفذ وتسليط الضوء على معاركه الوطنية والنقابية وخاصة صراعه من أجل الاصلاح من الداخل، ودعوته للديمقراطية في رسالته الشهيرة للزعيم بورقيبة".
وساهم فى اعداد هذا الفيلم فنيا وتقنيا نخبة من التقنيين التونسيين على غرار مدير التصوير بسام عون الله ومهندسا الصوت فؤاد ثابت وضرار التليلي ومونتاج عرفات بن كريفة ومساعد المصور اشرف عباس وجرافيك أحمد الكراي.

مر/فر

  
  
     
  
cadre-6100b0cf343809acdb5765a0be722a2c-2019-06-24 16:08:50






0 de 0 commentaires pour l'article 184520



Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 24 جوان 2019 | 20 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:29 05:00 03:04
30°
 30° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
30°-2234°-2434°-2433°-2435°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561390719|184520 361|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires