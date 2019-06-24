العرض الاول لفيلم ''أحمد التليلي ذاكرة الديمقراطية'' للمنتج شاكر بوعجيلة

Lundi 24 Juin 2019
وات - يقدم الاعلامي والمنتج شاكر بوعجلية غدا الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا، بقاعة الطاهر شريعة، بمدينة الثقافة بتونس، العرض الاول لفلمه "أحمد التليلي ذاكرة الديمقراطية" إخراج عبد الله شامخ.
وجاء فى ورقة تقديمية لهذا العمل، انه يحاول من خلاله "توثيق مسيرة احمد التليلي، الزعيم الوطني والمناضل الفذ وتسليط الضوء على معاركه الوطنية والنقابية وخاصة صراعه من أجل الاصلاح من الداخل، ودعوته للديمقراطية في رسالته الشهيرة للزعيم بورقيبة".
وساهم فى اعداد هذا الفيلم فنيا وتقنيا نخبة من التقنيين التونسيين على غرار مدير التصوير بسام عون الله ومهندسا الصوت فؤاد ثابت وضرار التليلي ومونتاج عرفات بن كريفة ومساعد المصور اشرف عباس وجرافيك أحمد الكراي.
مر/فر
وجاء فى ورقة تقديمية لهذا العمل، انه يحاول من خلاله "توثيق مسيرة احمد التليلي، الزعيم الوطني والمناضل الفذ وتسليط الضوء على معاركه الوطنية والنقابية وخاصة صراعه من أجل الاصلاح من الداخل، ودعوته للديمقراطية في رسالته الشهيرة للزعيم بورقيبة".
وساهم فى اعداد هذا الفيلم فنيا وتقنيا نخبة من التقنيين التونسيين على غرار مدير التصوير بسام عون الله ومهندسا الصوت فؤاد ثابت وضرار التليلي ومونتاج عرفات بن كريفة ومساعد المصور اشرف عباس وجرافيك أحمد الكراي.
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