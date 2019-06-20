منوبة: استئناف نشاط قطار الحبوب بعد توقفه منذ الثورة

Jeudi 20 Juin 2019
وات - استأنفت في وقت مبكر من صبيحة اليوم الخميس، وبعد ثماني سنوات من انقطاع العمل بها، عملية نقل الحبوب عبر السكة الحديدية بولاية منوبة، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من نقل هذه المادة وتسريع عملية شحنها من مركز تجميع الحبوب للشركة التعاونية المركزية للبذور بطبربة الى خزان "بن سدرين" التابع لديوان الحبوب بالجديدة .
انطلقت اول رحلة لقطار الحبوب بعد قيام العمال بتعبئة اربع عربات نقل بحمولة 400 طن، وانطلاقها للتفريغ بالجديدة في خطوة اعتبرها والي الجهة احمد السماوي خلال اشرافه على العملية "هامّة وذات جدوى من الناحية الاقتصادية، ونجاعة من حيث في قبول صابة الحبوب في أحسن الظروف، كما انها تمكّن من تحميل كميات كبيرة بأكثر سرعة وأوفر من استخدام الشاحنات وازدحامها على الطرقات، واقل كلفة" حسب تصريحه لمراسلة (وات) بالجهة .
من جهت،ه أوضح وكيل مركز التجميع بطبربة صابر المباركي لمراسلة (وات) ان "حمولة كل عربة تبلغ 50 طنا، وستسهل عملية اعتمادها في نقل الحبوب باقل كلفة وأكثر نجاعة على العمال عملية الشحن والتفريغ"، واشار الى "بلوغ تجميع كمية 30 الف قنطار بالمركز، على ان تبلغ اقصاها بين 50 و60 قنطارا مع نهاية الموسم" حسب قوله.
ولفت رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب منوبة واريانة عادل الخضراوي ان "الحمولة الهامة للأربع عربات التي وضعت على ذمة ولاية منوبة، ستمكن من الاجلاء التام لمخزون الحبوب المجمعة في الهواء الطلق وتخزينها بخزان الجديدة المتكون من خلايا "المونيوم" بطاقة تخزين تقدر ب350 الف قنطار، على ان تنقل بعد نهاية موسم الحصاد الى المطاحن"، واضاف ان "سفرات قطار الحبوب ستحدد حسب عملية شحن العربات التي تتطلب 4 ساعات على الاقل وعملية التفريغ التي تتطلب ساعتين".
وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الهادي الحمروني لمراسلة (وات) ان "نسبة عملية الحصاد بولاية منوبة بلغت 44 بالمائة، وتمّ قد تم تجميع كمية 99 الف قنطار".
انطلقت اول رحلة لقطار الحبوب بعد قيام العمال بتعبئة اربع عربات نقل بحمولة 400 طن، وانطلاقها للتفريغ بالجديدة في خطوة اعتبرها والي الجهة احمد السماوي خلال اشرافه على العملية "هامّة وذات جدوى من الناحية الاقتصادية، ونجاعة من حيث في قبول صابة الحبوب في أحسن الظروف، كما انها تمكّن من تحميل كميات كبيرة بأكثر سرعة وأوفر من استخدام الشاحنات وازدحامها على الطرقات، واقل كلفة" حسب تصريحه لمراسلة (وات) بالجهة .
من جهت،ه أوضح وكيل مركز التجميع بطبربة صابر المباركي لمراسلة (وات) ان "حمولة كل عربة تبلغ 50 طنا، وستسهل عملية اعتمادها في نقل الحبوب باقل كلفة وأكثر نجاعة على العمال عملية الشحن والتفريغ"، واشار الى "بلوغ تجميع كمية 30 الف قنطار بالمركز، على ان تبلغ اقصاها بين 50 و60 قنطارا مع نهاية الموسم" حسب قوله.
ولفت رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب منوبة واريانة عادل الخضراوي ان "الحمولة الهامة للأربع عربات التي وضعت على ذمة ولاية منوبة، ستمكن من الاجلاء التام لمخزون الحبوب المجمعة في الهواء الطلق وتخزينها بخزان الجديدة المتكون من خلايا "المونيوم" بطاقة تخزين تقدر ب350 الف قنطار، على ان تنقل بعد نهاية موسم الحصاد الى المطاحن"، واضاف ان "سفرات قطار الحبوب ستحدد حسب عملية شحن العربات التي تتطلب 4 ساعات على الاقل وعملية التفريغ التي تتطلب ساعتين".
وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الهادي الحمروني لمراسلة (وات) ان "نسبة عملية الحصاد بولاية منوبة بلغت 44 بالمائة، وتمّ قد تم تجميع كمية 99 الف قنطار".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:59 ميغالو : من فكاهي الى صبّاب
- Hier 23:56 عمر صحابو ليوسف الشاهد : ما عندك وين توصل
- Hier 23:55 نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظر عودته
- Hier 21:09 الجهيناوي يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 21:04 الجهيناوي يتحادث مع مادلين أولبرايت
- Hier 19:07 سالم لبيض لنواب النهضة: أنتم كذابون
- Hier 17:23 جزيرة تركية معروضة للبيع من قبل سكانها
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
30°
|37°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|37°-27
|43°-28
|33°-24
|39°-25
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(133 465) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 162) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 723) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 504) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 062) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 519) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 631) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 941) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 298) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 278) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 42 316) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 39 647) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 137) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 606) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 324) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 635) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 304) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 140) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 194) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 752) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:RIADH (France )
Sur: الامام حسن الشلغومي يعانق افيخاي ادرعي ويدعو لاسرائيل بالنصر