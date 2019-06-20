منوبة: استئناف نشاط قطار الحبوب بعد توقفه منذ الثورة

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- استأنفت في وقت مبكر من صبيحة اليوم الخميس، وبعد ثماني سنوات من انقطاع العمل بها، عملية نقل الحبوب عبر السكة الحديدية بولاية منوبة، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من نقل هذه المادة وتسريع عملية شحنها من مركز تجميع الحبوب للشركة التعاونية المركزية للبذور بطبربة الى خزان "بن سدرين" التابع لديوان الحبوب بالجديدة .انطلقت اول رحلة لقطار الحبوب بعد قيام العمال بتعبئة اربع عربات نقل بحمولة 400 طن، وانطلاقها للتفريغ بالجديدة في خطوة اعتبرها والي الجهة احمد السماوي خلال اشرافه على العملية "هامّة وذات جدوى من الناحية الاقتصادية، ونجاعة من حيث في قبول صابة الحبوب في أحسن الظروف، كما انها تمكّن من تحميل كميات كبيرة بأكثر سرعة وأوفر من استخدام الشاحنات وازدحامها على الطرقات، واقل كلفة" حسب تصريحه لمراسلة (وات) بالجهة .من جهت،ه أوضح وكيل مركز التجميع بطبربة صابر المباركي لمراسلة (وات) ان "حمولة كل عربة تبلغ 50 طنا، وستسهل عملية اعتمادها في نقل الحبوب باقل كلفة وأكثر نجاعة على العمال عملية الشحن والتفريغ"، واشار الى "بلوغ تجميع كمية 30 الف قنطار بالمركز، على ان تبلغ اقصاها بين 50 و60 قنطارا مع نهاية الموسم" حسب قوله.ولفت رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب منوبة واريانة عادل الخضراوي ان "الحمولة الهامة للأربع عربات التي وضعت على ذمة ولاية منوبة، ستمكن من الاجلاء التام لمخزون الحبوب المجمعة في الهواء الطلق وتخزينها بخزان الجديدة المتكون من خلايا "المونيوم" بطاقة تخزين تقدر ب350 الف قنطار، على ان تنقل بعد نهاية موسم الحصاد الى المطاحن"، واضاف ان "سفرات قطار الحبوب ستحدد حسب عملية شحن العربات التي تتطلب 4 ساعات على الاقل وعملية التفريغ التي تتطلب ساعتين".وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الهادي الحمروني لمراسلة (وات) ان "نسبة عملية الحصاد بولاية منوبة بلغت 44 بالمائة، وتمّ قد تم تجميع كمية 99 الف قنطار".