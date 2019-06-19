المجر: وزير العدل يلتقي نظيره المجري ويوقّعان مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - بمناسبة مشاركته في أشغال الندوة الدولية التي تنتظم بعاصمة المجر بودابست يومي 19 و 20 جوان الحالي حول "تدعيم التعاون القضائي بين دول شمال وجنوب المتوسط "، التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي، ظهر اليوم نظيره المجري "لاسلو ترتشاني"، حيث بحث الجانبان واقع وآفاق التعاون القضائي بين تونس والمجر وسبل تطويره وتدعيمه.
واختُتم هذا اللقاء بإمضاء الطرفين لمذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء بين وزارتي العدل في البلدين، بما يسمح بتبادل المعلومات حول تنظيمهما القضائي و تسيير مؤسساتهما القضائية و بتبادل نماذج الأحكام القضائية والمطبوعات والمؤلفات القانونية المتعلقة بفقه القضاء، كما يتبادل الطرفان التجارب المفيدة في مجال التصرّف المعلوماتي في إدارة القضاء و التطبيقات أو البرامج المعتمدة في الغرض في كلا الدولتين.
واختُتم هذا اللقاء بإمضاء الطرفين لمذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء بين وزارتي العدل في البلدين، بما يسمح بتبادل المعلومات حول تنظيمهما القضائي و تسيير مؤسساتهما القضائية و بتبادل نماذج الأحكام القضائية والمطبوعات والمؤلفات القانونية المتعلقة بفقه القضاء، كما يتبادل الطرفان التجارب المفيدة في مجال التصرّف المعلوماتي في إدارة القضاء و التطبيقات أو البرامج المعتمدة في الغرض في كلا الدولتين.
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Par:essoltan (France )
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