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وزير التربية في زغوان: الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لبكالوريا 2019 كانت في متناول التلميذ المتوسط

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
وات - قال وزير التربية حاتم بن سالم ان الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2019 تسير بصفة عادية إلى حدود اليوم الاثنين، معتبرا انها كانت في متناول التلميذ المتوسط ولم تسجل الوزارة تشكيات أو تذمرات من التلاميذ في هذا الشأن.

وأفاد الوزير في تصريح لـ"وات" خلال زيارة قصيرة لزغوان اطلع خلالها على سير عملية إصلاح اختبارات امتحان الباكالوريا بمركز الإصلاح بالجهة، أن الوزارة نجحت في الوقوف ضد كل محاولات الغش والإطاحة بشبكاته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل أنواع التجاوزات مما خلف ارتياحا كبيرا لدى الأساتذة والتلاميذ، حسب تأكيده.


وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على حالة مراكز الإصلاح والظروف التي يعمل فيها الأساتذة وعديد الموظفين، مؤكدا في هذا الإطار حرص الوزارة على توفير كل الظروف النفسية والمادية لهم من أجل إنجاح الامتحانات في كافة مراحلها.
وأشار إلى أنه تم تسخير أكثر من 140 ألف موظف لتأمين سير امتحانات البكالوريا لهذه السنة.

ويتواصل اجراء الاختبارات الكتابية لبكالوريا 2019 في دورتها الرئيسية منذ يوم الاربعاء 12 جوان الى غاية الاربعاء 19 جوان 2019 في 567 مركز امتحان موزعة على كامل المندوبيات الجهوية للتربية.

  
  
     
  
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