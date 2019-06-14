وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 14 جوان 2019، مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قدم له خلالها بسطة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وشدد وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا داعيا كل أطراف النزاع إلى وضع حد للاقتتال واستئناف المسار السياسي، للتوصل إلى حل توافقي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويجنب شعبه مزيدا من المعاناة.
كما ذكر بالجهود والمساعي التي تبذلها تونس في إطار المبادرة الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر تونس والقائمة على المبادي التي تضمنها إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا وخاصة على نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري السابع المنعقد بتونس يوم 12 جوان الجاري والذي دعا فيه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي شامل.
وشدد وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا داعيا كل أطراف النزاع إلى وضع حد للاقتتال واستئناف المسار السياسي، للتوصل إلى حل توافقي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويجنب شعبه مزيدا من المعاناة.
كما ذكر بالجهود والمساعي التي تبذلها تونس في إطار المبادرة الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر تونس والقائمة على المبادي التي تضمنها إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا وخاصة على نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري السابع المنعقد بتونس يوم 12 جوان الجاري والذي دعا فيه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي شامل.
En continu
- Hier 23:39 الشاهد يلتقي الطبوبي
- Hier 23:29 ''العدل الدولية'' ترفض شكوى الإمارات ضد قطر
- Hier 23:21 القيروان: شاب يقدم على الانتحار بمقر سكناه
- Hier 14:29 النهضة في مهمة خطيرة ومصيرية..
- Hier 11:45 الكوميدي فيصل الحضيري يدخل القفص الذهبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
24°
|23°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-22
|32°-22
|30°-22
|29°-21
|30°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 89 857) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 581) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 617) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 320) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 098) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 53 024) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 48 423) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 169) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 990) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 468) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 005) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 524) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 996) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 614) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 065) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 604) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 609) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 596) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 406) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 914) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:essoltan (France )
Sur: شمس الدين باشا.. لدى تسجيلات ودوسيات خطيرة لفنانين وإعلاميين تمس الأعراض