وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 14 جوان 2019، مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قدم له خلالها بسطة حول مستجدات الأوضاع في ليبيا.وشدد وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا داعيا كل أطراف النزاع إلى وضع حد للاقتتال واستئناف المسار السياسي، للتوصل إلى حل توافقي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويجنب شعبه مزيدا من المعاناة.كما ذكر بالجهود والمساعي التي تبذلها تونس في إطار المبادرة الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر تونس والقائمة على المبادي التي تضمنها إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا وخاصة على نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري السابع المنعقد بتونس يوم 12 جوان الجاري والذي دعا فيه وزراء خارجية الدول الثلاث إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي في إطار حوار ليبي - ليبي شامل.