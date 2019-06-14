Radio Babnet Tunisie On Air: Sherine - Mosh-Kol-Hob  

الكاف: القبض على شخص محكوم بالسجن المؤبد من أجل تورطه في جريمة القتل العمد

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، أمس الخميس، من الإطاحة بشخص محل أربعة مناشير تفتيش ومحكوم بالسجن المؤبد، من أجل تورطه في جريمة القتل العمد.

وأوضح مصدر عن فرقة الأبحاث والإرشاد الحدودي، في تصريح لمراسل (وات) باجهة، أن هذا الشخص يبلغ من العمر 57 سنة وهو أصيل منطقة جرادو من معتمدية ساقية سيدي يوسفن وهو مفتش عنه ومطلوب للعدالة منذ مدة طويلة.


وقد تم وفق نفس المصدر، الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في شأنه وإيداعه السجن من أجل الجرائم المنسوبه إليه.

  
  
     
  
cadre-ceb241ebbbf14ea5eb97faf8cdd3f2fd-2019-06-14 18:16:21






0 de 0 commentaires pour l'article 183955



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
29°
 27° % 45 :الرطــوبة
تونــس 15°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-1530°-2130°-2229°-2130°-20
  • Avoirs en devises
    13727,8

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34391 DT        1$ =2,95957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   477,5 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560537321|183955 529|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires