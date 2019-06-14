الكاف: القبض على شخص محكوم بالسجن المؤبد من أجل تورطه في جريمة القتل العمد

Vendredi 14 Juin 2019
وات - تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والإرشاد الحدودي للحرس الوطني بساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، أمس الخميس، من الإطاحة بشخص محل أربعة مناشير تفتيش ومحكوم بالسجن المؤبد، من أجل تورطه في جريمة القتل العمد.
وأوضح مصدر عن فرقة الأبحاث والإرشاد الحدودي، في تصريح لمراسل (وات) باجهة، أن هذا الشخص يبلغ من العمر 57 سنة وهو أصيل منطقة جرادو من معتمدية ساقية سيدي يوسفن وهو مفتش عنه ومطلوب للعدالة منذ مدة طويلة.
وقد تم وفق نفس المصدر، الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في شأنه وإيداعه السجن من أجل الجرائم المنسوبه إليه.
وأوضح مصدر عن فرقة الأبحاث والإرشاد الحدودي، في تصريح لمراسل (وات) باجهة، أن هذا الشخص يبلغ من العمر 57 سنة وهو أصيل منطقة جرادو من معتمدية ساقية سيدي يوسفن وهو مفتش عنه ومطلوب للعدالة منذ مدة طويلة.
وقد تم وفق نفس المصدر، الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية في شأنه وإيداعه السجن من أجل الجرائم المنسوبه إليه.
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Par:Elmejri (Switzerland )
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