وزير الثقافة يطلع بالموقع الاثري بأوذنة على مشروع التعاون التونسي الأمريكي لتحويل صهاريج المياه إلى مخزن للآثار

Lundi 10 Juin 2019



وات

- قال محافظ موقع أوذنة الأثري والباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان إن التعاون التونسي الأمريكي في المجال الثقافي سيتجسد فعليا بالموقع من خلال أشغال ترميم صهاريج المياه العمومية وتحويلها لمخزن للآثار بكلفة جملية تقدر بحوالي 110 ألف دولار وهو ما يعادل 330 ألف دينار تونسي.وأوضح اليوم الاثنين خلال زيارة وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين والسفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم للموقع الأثري بأوذنة من ولاية بن عروس، أن أشغال الترميم بدأت منذ مطلع هذه السنة على أن تنتهي في غضون سنة 2022.ومن جانبه قال السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم إن موقع أُوذْنة موقع باهر ومِثال على ثَرَاء تاريخ تونس، مؤكدا حرص الجانب الأمريكي على التعاون مع الحكومة التونسية والقطاع الخاصّ لإنجاز عدد من المبادرات لتعزيز السياحة الثقافية في جميع أنحاء البلاد.وأشار إلى أن هذا المشروع يعد السادس الذي يدعمه صندوق السفراء في تونس، مؤكدا العزم على مواصلة التعاون من أجل حماية التراث التونسي.وقد رافق وزير الشؤون الثقافية خلال هذه الزيارة الميدانية بالخصوص والي بن عروس وعدد من نواب الجهة والمندوب الجهوي للثقافة وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.يذكر أنه تم السنة الماضية ربط المعلم الأثري باوذنة بالماء الصالح للشراب في انتظار ربطه بشبكة التنوير الكهربائي.يشار إلى أن هذا الصرح الأثري يحتوي بالخصوص على معبد "الكابتول" والمسرح المدرج الذي يتسع لحوالي 17 ألف متفرج إلى جانب حنايا أوذنة والحمامات الرومانية، وقد احتضن عديد التظاهرات والسهرات الثقافية والفنية خلال السنوات الأخيرة وهو يعتبر ثالث معلم تاريخي بعد الجم وقرطاج.