القيروان: احباط عملية تهريب 29 مكيف هواء و 11 جهاز تلفاز مخفية أسفل حمولة من ''البطيخ''

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تمكن أعوان فرقة الحرس الديواني بالقيروان مساء السبت 25 ماي 2019 من احباط عملية تهريب نوعية لكمية هامة من التجهيزات الكهرومنزلية متمثلة في 29 مكيف هواء و 11 جهاز تلفاز مسطح كانت مخفية باحكام على متن شاحنة كبيرة أسفل حمولة من "البطيخ" و"الثوم".
ووفق بلاغ للديوانة, ساعدت فطنة وخبرة الاعوان على كشف هذه الطريقة لاخفاء البضاعة المهربة وحجزها.
تم تحرير محضر في الغرض قدرت قميته ب90 الف دينار باعتبار وسيلة النقل.
ووفق بلاغ للديوانة, ساعدت فطنة وخبرة الاعوان على كشف هذه الطريقة لاخفاء البضاعة المهربة وحجزها.
تم تحرير محضر في الغرض قدرت قميته ب90 الف دينار باعتبار وسيلة النقل.
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Par:AlHawa (Morocco )
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