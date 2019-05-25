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حجز كمية من ''الزطلة'' و بضائع مهربة بقيمة جملية تفوق 300 ألف دينار

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - تمكّن يوم أمس الجمعة 24 ماي 2019 أعوان الديوانة بالمكتب الحدودي بقلعة سنان من حجز خمس صفائح من مخدر القنب الهندي تزن 500 غرام بحوزة مواطن جزائري وقد تمّ بعد استشارة النيابة العمومية تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف الى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.
ومن جهة أخرى تمكنت فرق الحرس الديواني بكلّ من بنزرت والصّمار ومدنين وقابس من حجز بضائع مهربة مختلفة بقيمة فاقت 300 ألف دينار.
حيث ضبطت فرقة الحرس الديواني ببنزرت ما يناهز 11 ألف قطعة الكترونية تضم لاقطات هوائية وتوابعها وبطاقات شحن لقنوات اجنبية مشفرة أجنبية الصنع مهربة قيمتها 44 ألف دينار محملة على متن شاحنة قادمة من تونس في اتجاه بنزرت.
وفي نفس السّياق تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصّمار من ولاية تطاوين من حجز 18500 علبة سجائر مهربة محملة على متن شاحنة ذات ترقيم منجمي تونسي. كما حجزت فرقة الحرس الديواني بمدنين 540 خرطوشة من المعسل الفاخر المهرب على متن سيارة خفيفة، و حجزت فرقة الحرس الديواني بقابس 6000 لعبة ورق (شكبّة) مقلّدة مخفية تحت كمية من الغلال محملة على متن شاحنة وقد بلغت قيمة المحضر 56 الف دينار باعتبار وسيلة النقل.


  
  
     
  
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