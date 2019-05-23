اتحاد الأعراف يصف قرار وقف الرحلات الدولية من مطار صفاقس بالمرير والمجحف في حق الجهة ويدعو الحكومة إلى ''إنعاش هذه المنشأة بدل القضاء عليها''

Jeudi 23 Mai 2019
وات - وصف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في بيان أصدره اليوم الخميس قرار وقف الرحلات الدولية من مطار صفاقس بالمرير والمجحف في حق الجهة، داعيا الحكومة إلى "إنعاش هذه المنشأة بدل القضاء عليها".
وكانت شركة الخطوط التونسية أعلمت حرفاءها يوم 20 ماي الجاري بإلغاء رحلات خط صفاقس باريس الذي يعد خطا منتظما كل اثنين وجمعة وذلك بالنسبة لأيام 3 و7 و10 جوان القادم بسبب صعوبات اقتصادية بحسب الشركة.
وتوجه الاتحاد من خلال البيان إلى عموم المواطنين في الولاية ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بصفة خاصة قائلا إن "مثل هذه القرارات المريرة، تكبل بكثير من الإجحاف كل أمل في إعطاء الولاية فسحة للانطلاق من جديد والخروج من تحت رماد سنوات طوال من التهميش المثير للشبهة"، بحسب نص البيان.
وأضافت منظمة الأعراف الجهوية في هذا البيان الذي حمل توقيع رئيسها أنور التريكي أن "صفاقس انتظرت طويلا إنشاء مطار دولي وانتظرت أطول أن يتوسع من دون جدوى.." واعتبرت أن هذا القرار "أتى بوضع قيود إضافية علي المطار قد تهدده بالخنق في وقت كانت الجهة تنتظر أن يكون أوسع وأكثر نشاطا لما لصفاقس من أهمية وطنيا ومتوسطيا".
وأشار البيان إلى أن توسيع المطار ودعم نشاطه الدولي يعتبر "توجها انطلقت فيه صفاقس لتكون قطبا استشفائيا افريقيا وقطعت خطواتها الاولى فيه بنجاح".
واعتبر أن "مطار صفاقس يضاف إلى مؤسسات هامة أخرى لم تنل إلا الإهمال أو الوعود مثل الميناء الذي تهيأت له دراسة لتحويله الى نقطة تجارة هامة نحو الشرق وأوروبا وكل من ليبيا والجزائر، ومثل السياب التي ما زالت تفتك بالبشر، ومثل محطة القطارات التي خنقت المدينة وتحصد كل يوم المزيد من الأرواح".
ولئن أعرب الاتحاد عن "تفهمه وضعية الخطوط الجوية التونسية"، فإنه طرح تساؤلا إنكاريا قال فيه "هل كان مطار صفاقس السبب في الأوجاع وهل هو الجرعة المنقذة من الضياع؟ نتفهم علل المطار وهي مسؤولية الأطراف المتدخلة ..لكن هل نقضي على العلة بقتل العليل؟"، وفق نص البيان.
وعبر في الختام عن أمله في "أن تجد الحكومة وصفة ناجعة لمطار صفاقس تنعشه لا تقضي عليه..وان يتم قريبا وقف القرارات التي تكبل صفاقس مادامت القرارات التي تخدم التنمية وجودة الحياة بعيدة المنال" بحسب تعبيره.
وكانت شركة الخطوط التونسية أعلمت حرفاءها يوم 20 ماي الجاري بإلغاء رحلات خط صفاقس باريس الذي يعد خطا منتظما كل اثنين وجمعة وذلك بالنسبة لأيام 3 و7 و10 جوان القادم بسبب صعوبات اقتصادية بحسب الشركة.
وتوجه الاتحاد من خلال البيان إلى عموم المواطنين في الولاية ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بصفة خاصة قائلا إن "مثل هذه القرارات المريرة، تكبل بكثير من الإجحاف كل أمل في إعطاء الولاية فسحة للانطلاق من جديد والخروج من تحت رماد سنوات طوال من التهميش المثير للشبهة"، بحسب نص البيان.
وأضافت منظمة الأعراف الجهوية في هذا البيان الذي حمل توقيع رئيسها أنور التريكي أن "صفاقس انتظرت طويلا إنشاء مطار دولي وانتظرت أطول أن يتوسع من دون جدوى.." واعتبرت أن هذا القرار "أتى بوضع قيود إضافية علي المطار قد تهدده بالخنق في وقت كانت الجهة تنتظر أن يكون أوسع وأكثر نشاطا لما لصفاقس من أهمية وطنيا ومتوسطيا".
وأشار البيان إلى أن توسيع المطار ودعم نشاطه الدولي يعتبر "توجها انطلقت فيه صفاقس لتكون قطبا استشفائيا افريقيا وقطعت خطواتها الاولى فيه بنجاح".
واعتبر أن "مطار صفاقس يضاف إلى مؤسسات هامة أخرى لم تنل إلا الإهمال أو الوعود مثل الميناء الذي تهيأت له دراسة لتحويله الى نقطة تجارة هامة نحو الشرق وأوروبا وكل من ليبيا والجزائر، ومثل السياب التي ما زالت تفتك بالبشر، ومثل محطة القطارات التي خنقت المدينة وتحصد كل يوم المزيد من الأرواح".
ولئن أعرب الاتحاد عن "تفهمه وضعية الخطوط الجوية التونسية"، فإنه طرح تساؤلا إنكاريا قال فيه "هل كان مطار صفاقس السبب في الأوجاع وهل هو الجرعة المنقذة من الضياع؟ نتفهم علل المطار وهي مسؤولية الأطراف المتدخلة ..لكن هل نقضي على العلة بقتل العليل؟"، وفق نص البيان.
وعبر في الختام عن أمله في "أن تجد الحكومة وصفة ناجعة لمطار صفاقس تنعشه لا تقضي عليه..وان يتم قريبا وقف القرارات التي تكبل صفاقس مادامت القرارات التي تخدم التنمية وجودة الحياة بعيدة المنال" بحسب تعبيره.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: اتحاد الأعراف يصف قرار وقف الرحلات الدولية من مطار صفاقس بالمرير والمجحف في حق الجهة ويدعو الحكومة إلى ''إنعاش هذه المنشأة بدل القضاء عليها''