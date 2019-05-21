قابس: عدد من متساكني مدينة غنوش يحتجون أمام وحدات المجمع الكيميائي التونسي

Mardi 21 Mai 2019



وات

- تجمّع فجر هذا اليوم العديد من متساكني مدينة غنوش في ولاية قابس أمام الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي احتجاجا على الإزعاج والاختناق اللذين تسبّبت لهم فيهما هذه الوحدات نتيجة تسرّب غاز "الأمونيا" حسب أقوالهم، معبّرين عن استيائهم وغضبهم من تواصل تردّي الوضع البيئي في الجهة ومن تكرّر مثل هذه الحوادث خاصة أثناء عملية إعادة تشغيل المعامل.وقال عدد من المحتجين في فيديوهات تم نشرها على صفحات الانترنات إنهم قد سئموا من هذا الوضع وأن حلمهم بات يتمثل في تنفّس هواء نقي وليس الحصول على شغل مثلما يطالب بذلك كل شباب تونس العاطل عن العمل.وكان المجمع الكيميائي التونسي قد انطلق منذ سنوات في إنجاز عدد من المشاريع التي من شأنها الحد من التلوث الهوائي الا ان هذه المشاريع قد سجلت تأخيرا لافتا ولم تستكمل الى اليوم مثل ماهو الشأن بالنسبة لمشروع تحسين غسل غازات "الأمونيا nh3" من وحدتي انتاج سماد "الدأب" بإضافة منظومة غسل نهائي وهو مشروع دخل عقد إنجازه حيّز التنفيذ في نهاية سيتمبر 2014 وكان من المنتظر استكماله في ديسمبر 2017.وسجّل مشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الازوت "NOx" من وحدة انتاج "الحامض النتريكي" بتركيز منظومة "DéNOx" بدوره تأخيرا كبيرا حيث تمّ إمضاء عقد إنجاز هذا المشروع في منتصف نوفمبر 2015 وكان من المبرمج استكماله في اكتوبر 2017 .ولا تزال العديد من المشاريع المبرمجة من قبل المجمع الكيميائي التونسي تراوح مكانها ولم تصدر طلبات العروض اللازمة بشأنها ومن ذلك مشروع إزالة الروائح الكريهة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري وهو مشروع قد علّق عليه أهالي قابس آمالا كبيرة في إزالة هذه الروائح التي تمثل بالنسبة إليهم مصدر قلق كبير.وقد زادت حالة الجمود التي يشهدها ملف المدينة الصناعية الجديدة في انزعاج سكان مدينة قابس وخاصة منها المناطق المتاخمة للمنطقة الصناعية والمتمثلة في غنّوش وشاطئ السلام وبوشمة حيث لم تبادر الحكومة باتخاذ اي خطوة لحلحلة هذا الملف بعد ان رفض أهالي الحامة ومنزل الحبيب تركيز هذه المدينة والتي ستأوي الوحدات الجديدة للمجمع الكيميائي التونسي في منزل الحبيب.