منظمة 'الفاو' : سوسة النخيل الحمراء لاتزال تنخر نخيل الزينة بتونس العاصمة

Mercredi 15 Mai 2019



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- دعا المكلف بالانتاج النباتي وحماية النباتات بالمكتب الاقليمي للمنظمة الأممية للأغذية والزراعة (فاو) لشمال افريقيا نورالدين نصر، السلطات المعنية إلى التدخل السريع لمكافحة انتشار سوسة النخيل الحمراء بتونس العاصمة .وكتب نصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك " اليوم 14 ماي 2019 بشارع فلسطين عديد النخيل مصاب بسوسسة النخيل الحمراء في مراحل مختلفة وهو الان مصدر لانتشار الحشرة واصابة النخيل المجاور في نفس الساحة وحتى في شارع محمد الخامس الرجاء التدخل فورا".ومنذ ظهورها بتونس سنة 2011 ، أصبحت سوسة النخيل الحمراء تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة إلى النخيل حيث اكدت النقابة التونسية للفلاحين أن 6 آلاف نخلة من نخيل الزينة تضررت من هذه الآفة سنة 2018 .ووفق التعريف العلمي، سوسة النخيل الحمراء هي نوع من الخنافس ذات الخطم تعتبر من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل وتعيش أطوار الحشرة غير الكاملة داخل أنفاق تصنعها بنفسها داخل النسيج الخشبي حيث تعتبر مأوى لتواجد الحشرة.الحشرة الكاملة تبيض بين 200 و300 بيضة ولها المقدرة على الطيران لمسافات بعيدة حيث تطير لمسافة 800-1200م طيران متواصل دون توقف ولعدة كيلو ميترات طيران متقطع مما يساعد على سرعة انتشارها.وتصيب هذه الحشرة الهيكل الأساسي ( الجذع الرئيسي ) للنخيل ويمكن ان تتسبب في موتها، كما لها عدة أجيال في السنة تصل إلى ثلاثة أجيال وتكون هذه الأجيال متداخلة نهل