محاكمة عماد دغيج و ريكوبا

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- باشرت ظهر اليوم الجمعة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رفعها رجل الأعمال كمال لطيف على عماد دغيج رئيس رجال الثورة بالكرم ومحمد أمين العقربي شهر ريكوبا من اجل تهمة التهديد والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تهديد عماد دغيج للشاكي بالتصفية وثلبه عبر الفايس بوك...وباستنطاق دغيج والمتهم الثاني انكرا التهم المنسوبة إليهما وتمسكا بالبراءة نافين تهديد رجل الأعمال كمال لطيف ..المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم..