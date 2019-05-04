الداخلية: إحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان اثر الايقاع بالعنصر الارهابي ''رائد التواتي''

Samedi 04 Mai 2019



وات

- وردت وزارة الداخلية صباح اليوم السبت بلاغا ذكرت فيه ان الوحدات الأمنية تمكنت من الحصول على معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان وذلك في اطارمواصلة العملية الأمنية التي تم القيام بها بجهة القصرين يوم 1 ماي 2019 والتي أسفرت عن الإيقاع بالعنصرالإرهابي الخطير "رائد التواتي".واضاف البلاغ ان الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة والذي يتحصن بالفرار.- وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للمصالح المختصة للأمن الوطني وإدارة الوحدة المختصة بالإدارة العامة للحرس الوطني، تمكنت مساء الأربعاء 1 ماي، من الإيقاع بالعنصر الإرهابي الخطير "رائد التواتي"، في عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.