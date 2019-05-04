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الداخلية: إحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان اثر الايقاع بالعنصر الارهابي ''رائد التواتي''

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
وات - وردت وزارة الداخلية صباح اليوم السبت بلاغا ذكرت فيه ان الوحدات الأمنية تمكنت من الحصول على معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان وذلك في اطارمواصلة العملية الأمنية التي تم القيام بها بجهة القصرين يوم 1 ماي 2019 والتي أسفرت عن الإيقاع بالعنصرالإرهابي الخطير "رائد التواتي".

واضاف البلاغ ان الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة والذي يتحصن بالفرار.


- وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للمصالح المختصة للأمن الوطني وإدارة الوحدة المختصة بالإدارة العامة للحرس الوطني، تمكنت مساء الأربعاء 1 ماي، من الإيقاع بالعنصر الإرهابي الخطير "رائد التواتي"، في عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181782

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 04 Mai 2019 à 12h 57m |           
الأمن و السرية شيئان متلازمان
لقد ألقي القبض على ارهابي
هذا العنصر قد يمكن من تفكيك مؤمرات
هذا شيئ جيد من قواة الأمن و يشكرون عليه
لكن
عملية استباقية نوعية... و ما شابهها من عبارات افتخار
تفكيك عملية كانت ستقع في رمضان و ما تبعها من تصريحات
ماذا سوف تفيد؟ سوف تحرض على ردة فعل
الأمن لا يستقيم بالثرثرة
لا حول و لا قوة إلا بالله



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