الأحوال الجوية تؤجل رحلة ''كورسيكا لينا'' المبرمجة غدا الاحد من تونس الى مرسليا الى يوم صباح الاثنين المقبل

Samedi 04 Mai 2019
وات - أعلنت الشركة البحرية الفرنسية " كوريسيكا لينايا " ، ان رحلة سفينتها " فيزافونا"من ميناء حلق الوادي في اتجاه مرسليا المبرجة ، غدا الاحد على الساعة الرابعة بعد الزول، تأجلت لصبيحة الاثنين 6 ماي 2019 نظرا لرداءة الاحوال الجوية.
وأفادت " فيزافونا " الفرنسية، وفق بيانات اوردتها الشركة التونسية للملاحة، انه يتعين على المسافرين القاصدين ميناء مرسيليا الحضور لتاكيد التسجيل والدخول الى ميناء حلق الوادي على الساعة الثامنة صباحا ليوم الاثنين على ان تنطلق الرحلة على الساعة العاشرة صباحا.
وأفادت " فيزافونا " الفرنسية، وفق بيانات اوردتها الشركة التونسية للملاحة، انه يتعين على المسافرين القاصدين ميناء مرسيليا الحضور لتاكيد التسجيل والدخول الى ميناء حلق الوادي على الساعة الثامنة صباحا ليوم الاثنين على ان تنطلق الرحلة على الساعة العاشرة صباحا.
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Par:Nouri (Switzerland )
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