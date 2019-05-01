القصرين : القضاء على عنصر إرهابي في عملية أمنية إستباقية بجبل الشعانبي

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- أكّد مصدر أمني في القصرين أن وحدات التصدي للإرهاب التابعة للحرس الوطني تمكّنت ، حوالي الساعة السادسة مساء اليوم الإربعاء ، من القضاء على عنصر إرهابي في مرتفعات جبل الشعانبي ( على مستوى منطقة فج بوحسين المتاخمة للجبل ) في عملية أمنية استباقية.وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن العملية الأمنية ما تزال متواصلة ( السابعة مساء) دون تقديم مزيد من التفاصيل.