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القصرين : القضاء على عنصر إرهابي في عملية أمنية إستباقية بجبل الشعانبي

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
وات - أكّد مصدر أمني في القصرين أن وحدات التصدي للإرهاب التابعة للحرس الوطني تمكّنت ، حوالي الساعة السادسة مساء اليوم الإربعاء ، من القضاء على عنصر إرهابي في مرتفعات جبل الشعانبي ( على مستوى منطقة فج بوحسين المتاخمة للجبل ) في عملية أمنية استباقية.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن العملية الأمنية ما تزال متواصلة ( السابعة مساء) دون تقديم مزيد من التفاصيل.


  
  
     
  
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