القصرين: تراجع في عدد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي صنف ''أ''

Lundi 29 Avril 2019
وات - سجلت ولاية القصرين خلال الفترة المنقضية (الاشهر الاولى لسنة 2019) تراجعا في عدد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.
وقال المحمدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة "إن عدد الإصابات بهذا الصنف من الفيروس بلغ منذ شهر جانفي المنقضي إلى غاية 29 أفريل الجاري، 22 حالة تم تسجيلها في 17 مؤسسة تربوية ريفية، فيما بلغ عدد الإصابات خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2018، 66 حالة".
وأكد أن نسبة الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" ما إنفكت تتراجع من سنة إلى أخرى بولاية القصرين بعد أن إنتشر بها في أواخر سنة 2016 وبلغ ذروته سنة 2017 أين تم تسجيل 209 حالات.
وارجع المصدر ذاته هذا التراجع إلى التدخلات المكثفة التي نفذتها فرق حفظ الصحة وفرق الطب المدرسي بالتعاون مع المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية من حملات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية داخل الوسطنين المدرسي والعائلي وإلى عمليات المراقبة المستمرة للوحدات الصحية ولمياه الشرب المتأتية من المجامع المائية ومن الصهاريج عبر إخضاعها للتحاليل وإتخاذ الإجراءات الضرورية في حال تبين وجود تلوث.
كما تم تنفيذ حملات تلقيح ضد الفيروس والتي شملت خلال الموسم الدراسي 2018 - 2019 حوالي 12 ألف تلميذ وتلميذ يدرسون بالسنة الأولى إبتدائي، وذلك في إطار رزنامة التلاقيح المدرسية الإجبارية، مع تلقيح 4720 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى المدارس التي تم فيها تسجيل حالات إصابة بهذا المرض (خارج إطار الرزنامة).
وقال المحمدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة "إن عدد الإصابات بهذا الصنف من الفيروس بلغ منذ شهر جانفي المنقضي إلى غاية 29 أفريل الجاري، 22 حالة تم تسجيلها في 17 مؤسسة تربوية ريفية، فيما بلغ عدد الإصابات خلال الأربعة أشهر الاولى من سنة 2018، 66 حالة".
وأكد أن نسبة الإصابة بإلتهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" ما إنفكت تتراجع من سنة إلى أخرى بولاية القصرين بعد أن إنتشر بها في أواخر سنة 2016 وبلغ ذروته سنة 2017 أين تم تسجيل 209 حالات.
وارجع المصدر ذاته هذا التراجع إلى التدخلات المكثفة التي نفذتها فرق حفظ الصحة وفرق الطب المدرسي بالتعاون مع المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية من حملات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية داخل الوسطنين المدرسي والعائلي وإلى عمليات المراقبة المستمرة للوحدات الصحية ولمياه الشرب المتأتية من المجامع المائية ومن الصهاريج عبر إخضاعها للتحاليل وإتخاذ الإجراءات الضرورية في حال تبين وجود تلوث.
كما تم تنفيذ حملات تلقيح ضد الفيروس والتي شملت خلال الموسم الدراسي 2018 - 2019 حوالي 12 ألف تلميذ وتلميذ يدرسون بالسنة الأولى إبتدائي، وذلك في إطار رزنامة التلاقيح المدرسية الإجبارية، مع تلقيح 4720 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى المدارس التي تم فيها تسجيل حالات إصابة بهذا المرض (خارج إطار الرزنامة).
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Par:weldtounes (Tunisia )
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