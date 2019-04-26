استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار لغم بمرتفعات الشعانبي

Vendredi 26 Avril 2019



وات

- استشهد مساء اليوم الجمعة عسكري وأصيب ثلاثة أخرون برضوض لا تكتسي أية خطورة، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية من نوع "كربي" عليه، في إطار القيام بمهمة عملياتية بمرتفعات الشعانبي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني أن العملية العسكرية مازالت مستمرة لتعقب العناصر الإرهابية.