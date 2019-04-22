توزر: الإدارة الجهوية للتجهيز تواصل تدخلاتها لفتح الطرقات المغمورة بالرمال جراء العواصف الرملية

Lundi 22 Avril 2019



وات

- واصلت الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر، اليوم الاثنين، تدخلاتها التي انطلقت منذ يوم السبت المنقضي لفتح مجموعة من الطرقات والمسالك الفلاحية والريفية المغمورة بالرمال بسبب العواصف الرملية والرياح القوية مما تسبب في انقطاع حركة المرور، بحسب المدير الجهوي للتجهيز الصادق رجب.وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم منذ يوم السبت التدخل على الطريق الوطنية رقم 16 في جزئها الرابط بين توزر وقبلي بتخصيص آلة ماسحة، إلى جانب التدخل يومي السبت والأحد لفتح المسلك المؤدي الى النفليات بإزالة الرمال وإعادة حركة المرور، فيما خصصت الإدارة صباح الاثنين آلة كاسحة للتدخل على مستوى المسلكين المؤديين الى المزارة والتعمير من معتمدية حزوة حتى تتم إزالة الرمال، مبينا أن حركة المرور لم تنقطع تماما بل تعطلت بسبب الاتربة والكثبان الرملية على الطرقات.في جانب آخر، تولى الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر معاينة أضرار الرياح في المعتمديات الست، وفق رئيس الاتحاد الجهوي، عارف الناجي، حيث تركزت الاضرار في معتمدية حزوة بمشروعي القاري الوسيط والمزارة بتضرر البيوت المكيفة واقتلاع أغشيتها البلاستيكية، وتضرر زراعات الخيار والبطيخ، فضلا عن سقوط عدد من رؤوس النخيل.وأضاف أن معتمدية حامة الجريد شهدت بدورها أضرارا في البيوت المكيفة، مشيرا الى أن اللجان الخاصة بمعاينة الاضرار بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عاينت السنة الماضية الاضرار بسبب الرياح دون برمجة تعويضات للفلاحين وهو ما أثار، حسب رأيه، احتقانهم.