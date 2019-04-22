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تفكيك شبكة مختصة في التدليس ببن عروس

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - تمكنت دوريات مشتركة تابعة للإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس، أمس الأحد، من تفكيك شبكة تنشط في مجال التدليس، وألقت القبض على 4 من عناصرها.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن تم حجز 4 أجهزة إعلامية محمولة وهواتف جوالة، ومجموعة من الوثائق والملفات والشهائد العلمية المدلّسة.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للوحدة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "افتعال وثائق رسمية وتقليد طوابع السلطة العمومية وتدليس ومسك واستعمال مدلس".


  
  
     
  
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