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الكاف : انتهاء الدراسية التمهيدية لمشروع الطريق السيارة الكاف/ تونس

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - أنهى مكتب الدراسات المكلّف بإنجاز الدراسة التمهيدية لمشروع الطريق السيارة الكاف تونس العاصمة حيث تمّ اليوم عرضها على السّلطات الجهوية والإدارات ذات العلاقة ومكوّنات المجتمع المدني لتقديم الاقتراحات التعديلية وإبداء الرأي في مضامين الدراسة.

وقدّم المكتب كلّ الفرضيات المتّصلة بانجاز الطريق والخيارات المرتبطة بالمسلك من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ونجاعة المسلك الذي سيقع اتّباعه.
وسيقوم المكتب بعد هذا العرض بتدوين التّحفّظات والاقتراحات التي سيقع تقديمها وإدراجها ضمن الدراسة الأولية التي ستدوم وفق ما نص عليه كراس الشروط ثمانية أشهر تتبعها الدراسة التفصلية التي ستدوم ثلاثة أشهر قبل طلب نشر العروض.


ويموّل هذه الدراسة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشرف على إدارة المشروع كل من وحدة متابعة إدارة مشاريع الطرقات السيارة والإدارة العامة للجسور بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.


  
  
     
  
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