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قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
وات - تم مساء اليوم الاحد في حدود الساعة السابعة مساء، العثور على جثة مفصولة الرأس بمنطقة سيدي بوكعبوش بجبل عرباطة بولاية قفصة،على اثر عملية تمشيط قامت بها وحدات الحرس الوطني باقليم قفصة، كانت قد انطلقت منذ أمس السبت وفق ما أكده لـ(وات) الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وأوضح انه تم تسخير مخابر جنائية وعلمية لوزارة الداخلية لأخذ عينات والقيام بالمقارنات للتثبت من هوية الجثة واحالتها الى المستشفى الجهوي بقابس للتشريح.
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بادارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني، بالبحث في قضيتي القتل العمد وانفجار لغم امس السبت بجبل عرباطة تسبب في جرح عدد من المواطنين.


وكان الجبابلي أكد في تصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أن عائلة أصيلة منطقة أولاد عمران بقفصة، أبلغت عن اختفاء ابنها يوم 1 مارس 2019 وذلك بعد غيابه عن المنزل لمدّة 4 أيام، لافتا إلى أن "الشخص المختفي كان يتغيّب لزيارة الولي الصالح سيدي بوحلّاب".

  
  
     
  
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