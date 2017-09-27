ردا على بلاغ ''بيت الحكمة'': جامعة صفاقس تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة بشأن الأطروحة التي تضمنت تشكيكا في نظريات الفيزياء والفلك

Mercredi 27 Septembre 2017

