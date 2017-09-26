إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل طينة بصفاقس

وبينت في بلاغ لها أنه تم إلقاء القبض على 10 أشخاص حجزت لديهم مركب صيد ومُحرّكين بحريّين وكمية من المحروقات وجهاز لتحديد المواقع "GPS" ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة.
كما لفتت إلى أن وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين السّفرات البحريّة بين مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة تمكنت في اليوم نفسه من إلقاء القبض على 08 أشخاص قاطنين بولايتي صفاقس ومدنين إعترفوا خلال التحرّيات معهم بأنهم كانوا يعتزمون التحوّل إلى جزيرة قرقنة للمشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحلها.
واوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة بعد مرجعة النيابة العمومية.
Publié le:2017-09-26 11:05:58
Par:zama9tel (Tunisia )
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