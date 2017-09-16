تونس تنظم اللقاءات التونسية الجزائرية الاولى لمكونات السيارات يومى 27 و 28 سبتمبر 2017

واكد مركز النهوض بالصادرات ان التظاهرة تهدف الى دعم التعاون بين المؤسسات التونسية العاملة في القطاع والتي يفوق عددها 260 مؤسسة توفر 80 الف موطن شغل ونظيرتها الجزائرية في اطار خطة الحكومة التونسية لتطوير هذا القطاع.
وتتضمن التظاهرة عقد لقاءات ثنائية بين المهنيين التونسيين ونظرائهم الجزائريين المتخصصين في قطاع تجهيز السيارات وذلك من خلال مفوضية المركز بالجزائر بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والبورصة الجزائرية للمناولة الى جانب برمجة زيارات الى مواقع تجهيز السيارات وفق تطلعات المهنيين الجزائريين.
يذكر ان قطاع صناع السيارات شرع منذ سنة 2014 في تركيب السيارات محليا وتتوفر في الجزائر حاليا 3 مصانع لإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية وفق مصادر رسمية.
Publié le:2017-09-16 17:20:42
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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