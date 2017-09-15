إغاثة 10 مهاجرين تونسيين غير شرعيين إثر تعطب زورقهم بسواحل صفاقس
Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، اليوم الجمعة، من إغاثة 10 مهاجرين تونسيين، إثر تعطب زورقهم على بعد حوالي 120 كلم شرق سواحل صفاقس، كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى سواحل إيطاليا.
وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، بأنها قامت بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني بصفاقس، لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
Publié le:2017-09-15 18:11:00
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Par:kamelwww (France )
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