Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Régions

إغاثة 10 مهاجرين تونسيين غير شرعيين إثر تعطب زورقهم بسواحل صفاقس

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، اليوم الجمعة، من إغاثة 10 مهاجرين تونسيين، إثر تعطب زورقهم على بعد حوالي 120 كلم شرق سواحل صفاقس، كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى سواحل إيطاليا.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، بأنها قامت بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني بصفاقس، لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.




Publié le:2017-09-15 18:11:00

  
  
  
  
cadre-28c22b08cfe18bb8d3f9836902878ae5-2017-09-15 18:11:00





0 de 0 commentaires pour l'article 147759



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147759 626|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires