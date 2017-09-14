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جيش البحر ينقذ 9 تونسيين على بعد 90 كلم بسواحل جرجيس كانوا بصدد محاولة الهجرة غير الشرعية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر فجر اليوم الخميس من إنقاذ 9 مهاجرين تونسيين على بعد 90 كلم شمال شرق مدينة جرجيس كانوا بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية إلى سواحل إيطاليا.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه تمّ إجلاء مهاجر غير شرعي آخر، من المصطبة البيترولية "عشطرت"، تعرّض إلى وعكة صحيّة وكان قد أبحر ضمن نفس المجموعة.
واضاف البلاغ انه تمت إغاثة هؤلاء الاشخاص وتسليمهم إلى الحماية المدنية والحرس الوطني بجرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



Publié le:2017-09-14 14:41:28

  
  
  
  
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