احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة بقليبية

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 15:27:44

- تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بقليبية من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأوقفت 5 أشخاص بمحطة سيارات الأجرة بالمكان الى جانب حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى ثلاثة منهم .واشار بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الداخلية انه تم إلقاء القبض على المتهم بتنظيم العملية على متن إحدى السيارات وبمداهمة منزله تم العثور على مبلغ مالي.وأضاف البلاغ أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها ، لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية بالاحتفاظ بكافة المشتبه فيهم وحجز السيارة والمبالغ المالية ومباشرة قضيتين عدليتين في شأنهم الأولى موضوعها "المشاركة في وفاق من أجل مغادرة التراب التونسي بحرا" والثانية موضوعها "مسك عملة أجنبية دون رخصة".عدل