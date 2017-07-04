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Politique

رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن الكونغرس الأمريكي

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن الكونغرس الأمريكي، يتقدمه رئيس لجنة الاعتمادات المالية بالمجلس رودني فرلينجويسن.
وتطرق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الى سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الأمريكي في عدة مجالات، خاصة منها الأمنية والاقتصادية والتنموية والمالية.
ونوه رئيس الحكومة، بمستوى التعاون التونسي الأمريكي في مكافحة الإرهاب، وسبل التصدي لهذه الظاهرة العابرة للقارات، مؤكدا عزم البلدين على مزيد التعاون المشترك والبنـّاء للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه، عبر الوفد البرلماني الأمريكي، عن دعمه وإعجابه بالمجهودات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد، مبرزا أهمية مواصلتها، بما يساهم في إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري ملائم، يساعد على استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات الأجنبية خاصة منها الأمريكية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيؤدي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من 9 إلى 12 جويلية الجاري.
وسيجري خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وستتمحور بالأساس حول الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في تونس.



Publié le:2017-07-04 14:47:26

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