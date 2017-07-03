الثلاثاء انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 18:26:24

- أعلنت وزارة التربية، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2017 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS)، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 4 جويلية 2017، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا (مكوّنا من ستة أرقام) ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية (مكوّنا من ثمانية أرقام).ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.