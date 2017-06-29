حريقان منفصلان بتوزر ودقاش يتسببان في حرق جزئي ل56 من أصول النخيل

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات - تسبب حريقان منفصلان نشبا عشية اليوم الخميس، بكل من واحة صحراوي بتوزر والواحة القديمة بدقاش في حرق جزئي ل56 من أصول النخيل الى جانب احتراق عدد من الأشجار المثمرة والأعشاب وفق ما ذكره لـ(وات) حاتم الرزقي المدير الجهوي للحماية المدنية بتوزر.

وبين الرزقي أنه تمت السيطرة على الحريقين في زمن وجيز من بداية الحريق، مرجحا أن تكون ارتفاع درجات الحرارة الى مستوى تجاوزر 45 درجة مائوية أحد الأسباب.

وأوضح أن الحريق الأول بالواحة القديمة بدقاش أدى الى تضرر 16 أصل نخيل و80 مترا مربعا من الأعشاب الجافة وتم التدخل من مصالح الحماية المدنية بدقاش واخماده بشكل نهائي.

في حين أدى الحريق الثاني بواحة صحراوي بتوزر الى احتراق جزئي ل40 من أصول النخيل واحتراق كلي ل10 أشجار مثمرة و1200 متر مربع من الأعشاب الجافة وقد تم اخماده.

ص م







Publié le:2017-06-29 20:34:31

