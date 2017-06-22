وزير الصناعة يجري لقاءات مع ممثلي شركات التصنيع في مجال الطيران في باريس

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 18:30:41

- تمحورت لقاءات أجراها وزير الصناعة والتجارة زياد لعذاري مع عدد من مسؤولين من شركات التصنيع في مجال الطيران، بباريس (فرنسا)، حول استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والواعد وسبل توسيع استثمارات الشركات المنتصبة في تونس على غرار "ستاليا" المختصة في صناعة كامل الجزء الأمامي لطائرات إيرباص 320.ويوفر هذا الاستثمار المباشر، والذي يعد الأهم في تونس في هذا المجال، حوالي 900 فرصة عمل.وجرت هذه اللقاءات، وفق بلاغ أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، الخميس، على هامش مشاركة تونس في فعاليات معرض لوبورجيه للطيران والفضاء في دورته 52 في باريس.يذكر أن وزير الصناعة أجرى لقاءات مع رئيس شركة إيرباص لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ميكاييل هواري ورئيس مجموعة "ستيليا آيروسبيس" سيدريك غوتييه ومع رئيس منطقة باريس استاك، نيكولا اوبورغ ونائب رئيس شركة سافران إس إيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جون جاك فان دير سليك ونائب رئيس مجموعة "زودياك ايروسبيس" تيري فيفري.وتشارك تونس تشارك في معرض "لوبورجيه للطيران والفضاء" في دورته 52 بباريس من 19 إلى 25 جوان 2017 بجناح يضم 6 مؤسسات صناعية متخصصة في هذا المجال إضافة إلى الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.ويوفر قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس أكثر من 12 ألف فرصة عمل ويضم 70 شركة منها 9 شركات للخدمات والبقية شركات صناعية، وتضاعفت صادرات القطاع بـ15 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة.