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Politique

رئيس الجمهورية يشرف على موكب ديني بجامع الزيتونة المعمور بمناسبة إحياء ليلة القدر

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على موكب ديني بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة، بجامع الزيتونة المعمور بالعاصمة.

وتولى رئيس الجمهورية، تكريم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم وهم: رشيد العلاني الفائز بالمرتبة الأولى في جائزة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم لسنة 2017، وبشير السعيداني الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده لسنة 2017 ، وصفوان الزيادي الفائز بالمرتبة الثانية في نفس المسابقة، وأكرم البقلوطي الفائز بالمرتبة الثالثة.

وقد ألقى الشيخ هشام بن محمود الإمام الخطيب بجامع الزيتونة المعمور، محاضرة دينية خلال هذا الموكب تحت عنوان "من نسمات ليلة القدر"، أبرز فيها ا تحظى به هذه الليلة المباركة من قدسية لدى المسلمين، باعتبارها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم بما أرسى شريعة الإسلام، مستعرضا أبرز خصائص الدين الإسلامي الحنيف وشمائل وخصال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

كما إستمع الحاضرون خلال الموكب، إلى آيات بينات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى سرد للحديث النبوي من قبل عدد من خطباء الجامع المعمور.
وقد حضر الموكب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعدد من أعضائها، إلى جانب عدد من سفراء الدول الإسلامية في تونس ومن رؤساء الأحزاب السياسية، وثلة من الشخصيات الوطنية والمسؤولين السامين ومن إئمة جامع الزيتونة المعمور.

عزيز




Publié le:2017-06-21 20:49:45

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